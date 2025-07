Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, um 19:22 Uhr, kam es in 26655 Westerstede auf der Godensholter Straße (L820) zwischen Ocholt und Godensholt zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Eine 20jährige Fahrerin aus Barßel geriet nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem PKW einer entgegenkommenden 47-Jährigen aus Godensholt. Beide Fahrzeuge überschlugen sich vermutlich, der PKW der Barßelerin kollidierte mit einem Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Der PKW der Godensholterin kam auf dem Dach auf einer Wiese neben der Fahrbahn zum Liegen. Die 47-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die 20-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und nach Bergung schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Landesstraße war für Bergungs-, Ermittlungs- und Reinigungsarbeiten über 5 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488/8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell