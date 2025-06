Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin schwer verletzt

Attendorn (ots)

Auf dem Verbindungsweg zwischen Dünschede und Silbecke kam es am Mittwoch (25.Juni) gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige war ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Pedelec von der Fahrbahn abgekommen. Sie geriet auf den geschotterten Randstreifen und stürzte. Die junge Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An dem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

