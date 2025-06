Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gartenhütte brennt in Olpe komplett nieder

Olpe (ots)

Am frühen Mittwochabend (25.Juni) geriet eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der "Norbert-Scheele-Straße" aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Die Hütte brannte komplett nieder. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Feuer beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte jedoch verhindert werden. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

