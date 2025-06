POL-OE: Sicher in die Ferien

Finnentrop (ots) - Am Samstag (21.Juni) kam es um 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Weuspert. Ein 61-jähriger Motorradfahrer hatte einen Rennradfahrer überholt. Beim Wiedereinscheren unterlief ihm ein Fahrfehler und er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er und verletzte sich leicht. Der Mann wurde vor Ort rettungsdienstlich betreut, wollte sich jedoch später eigenständig in ärztliche ...

