Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierte Autofahrerin verletzt Zöllner leicht

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.05.2025, gegen 13:20 Uhr kam es am Grenzübergang Bad Säckingen in Richtung Stein am Rhein/CH zu einem Zwischenfall. Eine 37-jährige Autofahrerin beabsichtigte in die Schweiz auszureisen. Dabei wurde durch einen kontrollierenden Schweizer Zollbeamten bei ihr Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Autofahrerin versuchte anschließend offenbar durch Wegfahren sich einer Kontrolle zu entziehen, wobei sie den Zollbeamten einige Meter mitschleifte und dieser zu Fall kam. Er wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin konnte durch weitere Zollbeamte angehalten werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast 3 Promille. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. CE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell