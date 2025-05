Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Falsche Heizungsableser gelangen in Wohnung

Rheine (ots)

Im Schotthock haben sich Betrüger Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Männer gaben sich am Montagnachmittag (12.05.25) als Heizungsableser aus. Sie klingelten an der Wohnung der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus am Godehardweg liegt und behaupteten, vom Wohnungsverein zu kommen. Sie müssten die Zähler der Heizungen ablesen. Einer von ihnen lenkte die Geschädigte ab und begleitete sie in ein anderes Zimmer. Kurze Zeit später flüchteten die beiden Männer. Am Abend stellte die Frau fest, dass aus ihrer Schmuckschatulle hochwertiger Schmuck gestohlen worden waren. Der Wert liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer war recht klein und hatte eine untersetzte Statur. Seine Haare waren dunkelbraun und kraus. Der Mann sprach gebrochen Deutsch. Der andere war groß und schlank. Er trug eine blaue Jacke oder Weste und sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin: - Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. - Wenn angebliche Handwerker oder Amtspersonen bei Ihnen klingeln, ohne vorher einen Termin vereinbart zu haben, schließen Sie die Haustür wieder. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und lassen Sie sich auf kein Gespräch ein. - Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus. - Kontaktieren Sie im Notfall die Polizei unter 110.

Mehr Infos und Tipps im Internet bei der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

