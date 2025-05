POL-ST: Greven, Radfahrerin fährt gegen Pkw

Recke (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (12.05.), 18.45 Uhr bis Dienstag (13.05.), 06.35 Uhr in ein Altenheim an der Straße Am Wall eingestiegen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume des Altenheims. Dort öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu diesem ...

