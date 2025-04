Polizei Münster

POL-MS: Falsche Stadtwerkemitarbeiter entwenden Schmuck einer 100-Jährigen in Mauritz - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe haben sich am Dienstagnachmittag (01.04., 15:45) als vermeintliche Stadtwerkemitarbeiter Zutritt zu einer Wohnung einer 100-Jährigen an der Agnes-Miegel-Straße verschafft.

Die beiden Unbekannten sprachen die Seniorin vor der Hauseingangstür an. Sie gaben an, für die Stadtwerke zu arbeiten und Wasserkontrollen durchführen müssten. In diesem Glauben ließ die 100-jährige Frau die beiden Unbekannten in ihre Wohnung. Dort entwendeten die Trickdiebe Schmuck und verschwanden anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit sportlicher Statur beschrieben. Eine der beiden Personen soll ein "mitteleuropäisches Aussehen" haben, während der andere als "südosteuropäisch" beschrieben wird. Beide Personen sollen Handschuhe getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell