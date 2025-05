Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autodiebstahl nimmt unerwartete Wendung

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.05.2025, gegen 13:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Bad Säckingen der Diebstahl eines Citroen gemeldet. Das Auto soll auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Glarnerstraße geparkt gewesen sein. Gegen 16:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der gestohlene Citroen in Laufenburg auf dem Grundstück einer Autowerkstatt stehen soll. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll ein 84-Jähriger sein eigenes Auto in Laufenburg bei der Werkstatt zu einem Termin abgegeben haben. Dafür erhielt er einen Leihwagen und fuhr mit diesem in die Glarnerstraße nach Bad Säckingen. Für die Rückfahrt verwechselte er scheinbar den Citroen mit seinem Leihwagen und brachte diesen zur Werkstatt zurück, bevor er mit seinem eigenen Auto wieder nachhause fuhr. In der Werkstatt fiel die Verwechslung zunächst nicht auf und wäre der Citroen ordnungsgemäß verschlossen gewesen, wäre diese Verwechslung nicht möglich gewesen. CE

