POL-FR: Badenweiler: Lieferwagen in Badenweiler in Flammen - Zeugen gesucht

In Badenweiler ist es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ernst-Eisenlohr-Straße zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Gegen 04:45 Uhr war dort ein Citroen Jumper in Flammen aufgegangen, welcher mit Altreifen beladen war. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Außerdem wurden zwei in der Nähe geparkte PKWs, sowie ein danebenstehender Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Das Polizeirevier Müllheim führt die Ermittlungen zur Brandursache. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug durch unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt worden war.

Die Ermittler suchen daher bei der Aufklärung des Falls nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in Badenweiler verdächtige Beobachtung im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Tel.Nr.: 07631-1788 0 entgegen.

