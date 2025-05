Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Rettungswagen auf Einsatzfahrt verunfallt - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen, welcher auf einer Einsatzfahrt unterwegs war. Drei Personen wurden leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer des Rettungswagens befuhr die Bundesstraße 317 von Schopfheim kommend in Richtung Zell und überholte unter Verwendung von Sondersignalen beim Bahnhof in Hausen-Raitbach mehrere Fahrzeuge. Währenddessen bog eine 48-jährige Pkw-Fahrerin von der Bundesstraße nach links in die Bahnhofstraße ein. Im Einmündungsbereich kollidierte auf der Bundesstraße der Rettungswagen mit dem abbiegenden Pkw. Der Pkw drehte sich und kam an einem Geländer zum Stehen. Der 28-jährige Fahrer des Rettungswagens, sowie der 23-jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ebenso die 48-jährige Pkw-Fahrerin. Alle drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 62.000 Euro geschätzt.

