Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Aufbruch von Kollekten Säule - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Einen versuchten Aufbruch einer Kollekten Säule, aus der Stadtkirche in der Roggenbachstraße, wurde der Polizei am Mittwoch, 14.05.2025 gegen 22.10 Uhr gemeldet. Unbekannte trugen die Kollekten Säule aus der Kirche und versuchten diese draußen aufzuflexen, was misslang. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen, welche an diesem Tag verdächtige Wahrnehmungen rund um die Kirche gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell