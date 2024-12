Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Kleiner Passagier allein im Zug unterwegs

Dresden (ots)

Dresden. Am Dienstag (17.12.2024) gegen 18:30 Uhr meldete die Zugbegleiterin des Regionalexpress, aus Riesa in Richtung Dresden fahrend, dass sich im Zug ein kleiner Junge ohne Eltern befinde. Die Bundespolizisten nahmen den 5-Jährigen bei Einfahrt des Zuges am Dresdner Hauptbahnhof in Ihre Obhut. Die Eltern des Jungen hatten ihn bereits beim Polizeirevier Riesa als vermisst gemeldet. Beamten der Bundespolizei nahmen Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf. Der Vater des Kindes machte sich sofort auf den Weg nach Dresden. In der Wache im Bundespolizeirevier am Dresdner Hauptbahnhof übergaben die Beamten den Jungen wohlbehalten an den Vater. Nach derzeitigen Erkenntnissen, nutzte das Kind einen unbeobachteten Moment, entfernte sich und bestieg den einfahrenden Regionalexpress am Bahnhof Riesa.

