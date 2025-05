POL-FR: Freiburg-Mooswald: Unfallflucht nach Kollision mit geparktem Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Einen versuchten Aufbruch einer Kollekten Säule, aus der Stadtkirche in der Roggenbachstraße, wurde der Polizei am Mittwoch, 14.05.2025 gegen 22.10 Uhr gemeldet. Unbekannte trugen die Kollekten Säule aus der Kirche und versuchten diese draußen aufzuflexen, was misslang. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim bittet ...

