Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Dringend Tatverdächtiger nach Raubüberfällen ermittelt und in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Nach vorausgegangenen Raubüberfällen auf einen Lebensmitteldiscounter am 19.03.2025 in Herbolzheim und eine Zoohandlung am 22.04.2025 in Herbolzheim konnte das Kriminalkommissariat Emmendingen eine dringend tatverdächtige Person ermitteln.

Der 33-Jährige Mann wurde am 08.05.2025 im Raum Lahr vorläufig festgenommen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde vom Amtsgericht Freiburg antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell