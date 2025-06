Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Einbruch - Polizei stellt 36-Jährigen - 2506062

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag, 13. Juni 2025, nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 36-jährigen Deutsch-Polen bei einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einkaufzentrum in Langenfeld vorläufig fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem er verdächtige Beobachtungen auf dem Dach eines Einkaufzentrums am Galerieplatz gemacht hatte. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen einen Mann fest, der sich innerhalb des Gebäudes befand und stellten ihn auf seiner Flucht über einen Warenausgang auf der Friedhofstraße.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den 36-Jährigen aus Leverkusen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Der Tatverdächtige führte zahlreiches Einbruchswerkzeug mit, das sie sicherstellten.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls verantworten.

