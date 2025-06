Polizei Mettmann

POL-ME: Mit geparktem Auto kollidiert - Senior verursacht Alleinunfall - 2506058

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 12. Juni 2025, kollidierte ein 92-jähriger Autofahrer in Ratingen mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug und verursachte so einen Alleinunfall mit drei schwer Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr befuhr der Ratinger mit seiner 88 Jahre alten Ehefrau sowie einem weiteren Mitfahrer (84 Jahre alt) in seinem VW Polo die Straße Rodenbach und kollidierte ohne erkennbaren Anlass mit einem am rechten Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Mercedes. Durch den heftigen Aufprall wurden alle drei Insassen schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der 92-jährige Polo-Fahrer im Gespräch mit den Polizistinnen und Polizisten Zweifel an der Eignung zum Autofahren aufkommen ließ, wurde das zuständige Straßenverkehrsamt informiert.

An den beteiligten Autos entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro. Beide sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

