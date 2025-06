Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Autos aufgebrochen - Polizei ermittelt - 2506054

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (11. Juni 2025) hat ein bislang noch unbekannter Täter in Langenfeld auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Betroffen waren insgesamt sieben Autos - jeweils eins an der Bismarckstraße, der Ernst-Tellering-Straße, dem Rudolf-Kronenberg-Weg, dem Friedrich-Kreusch-Weg, dem Kaisersbusch, der Herzogstraße sowie eins an der Straße "Auf dem Kämpchen".

Entwendet wurden aus den Fahrzeugen unter anderem ein Tablet, ein Laptop und eine Sporttasche.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch an den angegebenen Straßen verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

