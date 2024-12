Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Einbrecher mit blutiger Hand

Jena (ots)

Um 4:50 Uhr am Donnerstagmorgen hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Dornburger Straße plötzlich das Geräusch einer klirrenden Scheibe. Mit dem Verdacht, dass da gerade jemand einbricht, wandten sie sich an die Polizei. Diese eilte vor Ort und stellte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Das Haus wurde umstellt und die betreffende Wohnung geprüft. Dort konnte ein Mann mit blutiger Hand angetroffen werden, der sich jedoch als Wohnungsmieter herausstellte. Bei der Heimkehr fand er seinen Schlüssel nicht mehr, sodass ihm nur noch der Einbruch in sein eigenes Domizil einfiel. Der alkoholisierte Mann wurde zur Behandlung seiner Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht und die Anwohner konnten beruhigt in den Tag starten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell