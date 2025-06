Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - die Polizei ermittelt - 2506061

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Freitag, 13. Juni 2025, wurde eine Mülltonne in Monheim am Rhein durch ein Feuer schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:40 Uhr wurde die Polizei sowie die Feuerwehr wegen eines Brandausbruchs an der Lichtenberger Straße alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Mülltonne, die auf einem separaten Abstellplatz vor dem Haus aufgestellt war, brannte. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Dennoch wurde die Kunststofftonne schwer beschädigt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Mülltonnenbrand in der Lichtenberger Straße in der Nacht auf Mittwoch, 11. Juni 2025, besteht (die Polizei berichtete unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6052730) ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Lichtenberger Straße verdächtige Personen bemerkt oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell