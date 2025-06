Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2506043

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 11. Juni 2025, wurde ein Müllcontainer in Monheim am Rhein durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 54 gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer, der vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Container stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell