FW-KLE: Brand an einem landwirtschaftlichen Betrieb

Kleve-Warbeyen (ots)

Zur Zeit (5. August 2024) ist die Feuerwehr Kleve im Einsatz an der Emmericher Straße. Dort ist in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Allerdings konnte durch den schnellen Einsatz etwa die Hälfte des Gebäudes gerettet werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Sechs junge Kälbchen in direkter Nähe zur brennenden Scheune wurden in Sicherheit gebracht.

Der Gebäudekomplex befindet sich in direkter Nähe zur Emmericher Straße, weswegen die Rauchentwicklung für viele Verkehrsteilnehmer wahrnehmbar war. Zuerst alarmiert wurden gegen 16:58 Uhr der Löschzug Kellen und der Löschzug Nord-Ost (Griethausen / Schenkenschanz / Warbeyen). Einsatzleiter Ralf Benkel teilte die Einsatzstelle in zwei Abschnitte ein. Von der Seite der Emmericher Straße wurde die Brandbekämpfung zum Schutz der Gebäude eingeleitet, während von der Rückseite des Gebäudes das brennende Stroh mit Hilfe eines Radladers auf dem Feld ausgebracht und dort abgelöscht wurde. Eine besondere Herausforderung bestand beim Aufbau der Wasserversorgung. Von mehreren Seiten der Einsatzstelle wurden zunächst ein Löschbrunnen und ein Hydrant als Wasserentnahmestelle genutzt. Später wurde der Löschzug Kleve nachalarmiert, um eine Wasserleitung zu einem weiteren Hydranten legen. Auch die Logistikgruppe und die Drohnengruppe, sowie der Abrollbehälter Atemschutz des Kreises Kleve wurden nachgefordert.

Der Einsatz dauert zur Zeit (19:15 Uhr) noch an. Es sind derzeit 98 Kräfte der Feuerwehr Kleve im Einsatz.

