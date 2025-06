Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2506040

Erkrath / Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Im Zeitraum von Mittwoch, 4. Juni 2025, 10 Uhr bis Freitag, 6. Juni 2025, 7:50 Uhr kam es in Erkrath auf dem Parkplatz eines Hotels an der Schildsheider Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Ford Fiesta an der hinteren linken Karosserieseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher. Der Schaden am Ford beträgt vorläufig geschätzt circa 750 Euro.

Zwischen Donnerstag, 5. Juni 2025, 16:30 Uhr und Freitag, 6. Juni 2025, 12 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Erkrath-Hochdahl an der Stahlenhauser Straße einen geparkten Skoda Fabia am vorderen Stoßfänger. Bei der Verkehrsunfallflucht entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 500 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ermöglichen.

In der Nacht von Donnerstag, 5. Juni 2025, 23:30 Uhr auf Freitag, 6. Juni 2025, 8 Uhr kam es in Erkrath-Hochdahl zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein auf einem Parkplatz an der Karschhauser Straße geparkter Mercedes Sprinter wurde dabei von einem unbekannten Fahrzeug am Heck beschädigt. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernten sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Auch am Sonntagmorgen, 8. Juni 2025, ereignete sich in Erkrath eine Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte zwischen 6:30 Uhr und 7 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Mauer am Millrather Weg und beschädigte diese stark. Die Schadenshöhe wird auf vorläufig 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher oder die -verursacherin entfernte sich ohne, sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 4. Juni 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht in einer Tiefgarage. Gegen 15:30 parkte eine 43-jährige Hildenerin ihren blauen Volkswagen Passat in der Tiefgarage an der Bismarckstraße. Dabei beschädigte sie ein unbekanntes, mutmaßlich rotes Fahrzeug. Die Passat-Fahrerin fuhr zunächst nach Hause und meldete den Unfall erst später der Polizei. Diese sucht nun für eine reguläre Schadensregulierung das beschädigte Fahrzeug.

Am Donnerstag, 5. Juni 2025, kam es gegen 15 Uhr auf der Richrather Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Auf der Höhe des Parkplatzes eines Supermarkts missachtete ein blaues Auto die Vorfahrt der Rollerfahrerin, die auf dem Gehweg stadtauswärts unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der die 14-Jährige stürzte. Die Fahrerin des Autos erkundigte sich nach dem Befinden der E-Scooterfahrerin und letztere fuhr zunächst weiter. Später stellte sie jedoch Schmerzen in Arm, Knie und Brust fest und meldete den Unfall bei der Polizei. Diese sucht nun nach der Unfallverursacherin im blauen Auto. Die Frau wird beschrieben als circa 1,65 Meter groß, schlank, circa 30 bis 32 Jahre alt und trug ein pinkfarbenes Kopftuch.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 7. Juni 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kleiststraße in Langenfeld. Der Fahrer eines grauen VW Passat parkte sein Auto gegen 12 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 8. Als er gegen 18:20 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

