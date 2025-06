Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Wohnmobildiebstahl: Polizei nimmt 57-Jährigen auf frischer Tat fest - 2506038

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Ein missachtetes Rotlicht an einer Kreuzung in einem Industriegebiet in Langenfeld wurde in der Nacht auf Samstag, 7. Juni 2025, einem 57-jährigen Wohnmobildieb zum Verhängnis: Aufmerksame Polizistinnen und Polizisten stoppten das Wohnmobil und nahmen den 57-jährigen Tatverdächtigen fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:10 Uhr beobachteten Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Streifenfahrt, wie der Fahrer eines Wohnmobils der Marke Palmo XGO an der Kreuzung Winkelsweg / Schneiderstraße eine Rotlicht zeigende Ampel missachtete, als er auf die Schneiderstraße in Richtung Hardt einbog. Die Beamtinnen und Beamten folgten dem Wohnmobil und stoppten dieses in einem Wohngebiet südlich der Straße Hardt. Hierbei stellten sie fest, dass das Wohnmobil frische Aufbruchspuren aufwies und nahmen den Fahrer, einen 57-jährigen Polen, vorläufig fest.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil mit einem geschätzten Wert von 50.000 Euro nur wenige Stunden zuvor von einem Firmengelände an der Straße Winkelsweg entwendet worden war. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Einsatzkräfte ordneten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an und leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Polen ein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde der kriminalpolizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretene Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell