POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2506037

Hilden / Langenfeld / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In Hilden kam es zwischen Donnerstag, 29. Mai 2025, und Sonntag, 8. Juni 2025, während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Am Strauch. Die Täterinnen oder Täter schlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und durchwühlten dieses. Die Höhe des Schadens und ob etwas entwendet wurde ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht zum Freitag, 6. Juni 2025, kam es in Langenfeld zu einem versuchten Einbruch in das Vereinsheim des TuSpo Richrath sowie einem Einbruchsdiebstahl aus einem vor dem Gebäude stehenden Kühlwagen. In der Zeit von 20 Uhr bis 7:40 Uhr drangen der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter gewaltsam in den Kühlwagen ein und entwendeten eine Eismaschine im Wert von circa 2.800 Euro. Zudem wurde die Tür des Vereinsheims beschädigt, aus dem Heim selbst aber nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Zwischen Freitag, 6. Juni 2025, 7 Uhr und Sonntag, 8. Juni 2025, 12 Uhr kam es in Velbert-Langenberg in der Amselstraße zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Dabei wurde eine Wohnungstür aufgebrochen und ein Krawattenhalter sowie eine Krawatte entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

