Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in Wülfrath: Polizei bittet um Hinweise - 2506034

Wülfrath (ots)

Am Freitag, 6. Juni 2025, zeigte sich in Wülfrath ein Exhibitionist einer 58-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20:30 Uhr fuhr eine 58-jährige Wülfratherin mit ihrem Fahrrad über die Kölnische Landstraße in Richtung Wülfrath. Am Fahrbahnrand hielt sich neben einer Parkbank ein unbekannter Mann auf, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Die Frau fuhr weiter und alarmierte zuhause die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter nicht mehr antreffen.

Der Exhibitionist wird beschrieben als:

- männlich - zwischen 30 und 40 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - mit europäischem Erscheinungsbild - mit dunkelblonden Haaren - trug einen roten Pullover und eine dunkle Hose

Die Polizei fragt:

Wer hat die exhibitionistischen Handlungen des Mannes beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell