POL-NOM: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Mittwoch, 05.03.2025, 13.15 - 13.30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Täterin konnte durch sofortige Fahndung angetroffen werden. Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 13.15 - 13.30 Uhr konnte eine Frau aus einer Drogerie in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg mehrere Waren klauen und flüchten. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte die 21-jährige Täterin durch die Polizei angetroffen und kontrolliert ...

