POL-ME: Von Fahrbahn abgekommen: Auto kollidiert mit Lkw - 2506033

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag, 6. Juni 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall in Heiligenhaus. Eine 37-jährige Autofahrerin kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lkw. Sie wurde schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16 Uhr befuhr eine 37-jährige Heiligenhauserin mit ihrem Dacia Logan die Ratinger Straße aus Richtung Heiligenhaus kommend. In Höhe der Grünstraße kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw der Marke Renault. Der 49-jährige Fahrer versuchte noch zu bremsen, aber konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Die 37-Jährige wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Rettungskräfte brachten die Autofahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Dacia Logan wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Die Ratinger Straße und Grünstraße wurden vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ungefähr 12.000 Euro.

