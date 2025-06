Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Geldautomatenaufbruch in Geschäft: Polizei bittet um Hinweise - 2506059

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag, 13. Juni 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Vollsortimenter an der Rheindorfer Straße in Langenfeld eingebrochen. Danach versuchten sie einen dort aufgestellten Geldautomaten aufzubrechen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2:40 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst des Geschäfts die Polizei wegen eines Einbruchs. Die noch unbekannten Täterinnen oder Täter hatten sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft verschafft und versucht, den Geldautomaten im Eingangsbereich aufzubrechen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte die Polizei keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Sprengung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Freitag etwas Verdächtiges im Bereich der Rheindorfer Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell