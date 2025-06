Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung in der Erstaufnahmeeinrichtung Horst

Horst bei Boizenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung Horst bei Boizenburg zu zwei Bränden, bei denen Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro entstand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen gegen 23:45 Uhr zwei Matratzen in einem Zimmer eines Unterkunftsgebäudes mutwillig angezündet worden sein. Durch die schnell handelnden Mitarbeiter der Malteser konnten die Flammen gelöscht werden. Kurz danach wurde unweit des ersten Brandortes ein weiterer Brand in einem Container festgestellt. Auch durch das Eingreifen der alarmierten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf zwei danebenstehende Container nicht verhindert werden. Diese wurden dabei vollständig zerstört. Nach Brandausbruch in der vorgelagerten Unterkunft wurden dessen sieben Bewohner durch die Mitarbeiter der Malteser als auch der Polizei evakuiert. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen vor Ort konnte bislang ein 31-jähriger türkischer Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Derzeit befindet sich der 31-Jährige im Polizeigewahrsam und wird zur Tat vernommen. Es wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell