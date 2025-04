Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Nach einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem PKW werden Zeugen gesucht.

Gießen (ots)

Friedberg: Am Donnerstag, 17.04.25, gg. 22.15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Saarstraße. Wie erste Zeugen berichten, war ein schwarzer Audi A5 offenbar grade dabei ein oder zwei andere PKW zu überholen, als eine Frau zu Fuß über die Straße gehen wollte. Der Audi-Fahrer konnte im Verlauf dann offenbar weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen und erfasste die Fußgängerin frontal. Die 40-jährige Fußgängerin wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der Unfallort war in Höhe der Tankstelle in der Saarstraße. Der Audi fuhr nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung Bahnhof Friedberg und hatte dort einen weiteren Unfall. Dann verschwand der Audi. Das Fahrzeug und der vermeintliche Fahrer konnten zwischenzeitlich ermittelt und aufgefunden werden.

Die Polizei in Friedberg sucht jetzt dringend Zeugen die den Unfall beobachtet haben, insbesondere aber die Menschen die in den PKW waren als der Audi sie überholte.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg, Tel. 06031 - 60 10

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell