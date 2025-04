Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Tödlicher Verkehrsunfall mit Krad-Fahrer

Gießen (ots)

Biebertal: Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Sonntag, 13. April 2025 gegen 0 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache stießen ein Krad und ein Audi A3 auf der L3286 zwischen Heuchelheim und Biebertal, OT Rodheim-Bieber, frontal zusammen. Der 37-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Gießen verstarb noch an der Unfallstelle. Beide Insassen des Audi, eine 38-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis, mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Audi die Straße in Richtung Biebertal, das Krad befuhr die L3286 entgegengesetzt in Richtung Heuchelheim. Der Kradfahrer war möglicherweise in Begriff ein weiteres, derzeit unbekanntes, Fahrzeug zu überholen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlung mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Straße war für die dauer der Bergungsarbeiten und der Tätigkeit des Gutachters bis ca. 4.00 Uhr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem Krad wird ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro angenommen, bei dem Audi wird von 40.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die insbesondere zum Unfallhergang und dem noch nicht bekannten Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Nord (Tel: 0641-70063755) zu melden.

