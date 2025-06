Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (25.Juni) kam es um 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Heggen. Auf der Milstenauer Straße war es zu einer Kollision zwischen einem Pedelec- und einem Autofahrer gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 86-Jähriger mit seinem Pedelec von einem Wirtschaftsweg in die Milstenauer Straße (L853) eingefahren und dabei mit dem PKW eines 39-Jährigen zusammengestoßen. Der 86-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden. Der Schaden an dem PKW wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

