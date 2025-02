Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vandalismus in zwei S-Bahnen - die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Stadtgebiet (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag zwei S-Bahnen an verschiedenen Orten beschädigten, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 1 Uhr kam es zunächst bei einer fahrenden S-Bahn der Linie S 1, kurz vor dem Bahnhof Nikolassee, zu einer Batterieabschaltung und kurze Zeit später zur Abschaltung des gesamten Zuges. Der Triebfahrzeugführer der Bahn stellte bei der Suche nach der Ursache fest, dass sich Unbekannte Zutritt zu dem zweiten Führerhaus der S-Bahn verschafft und dort verschiedene technische Schaltungen vorgenommen haben mussten. Zudem sollen die Personen Gegenstände entwendet sowie den Führerstand massiv mit Lebensmitteln verunreinigt haben.

Nur 30 Minuten später stellte ein anderer Triebfahrzeugführer in einer in der Kehranlage Lichterfelde Ost abgestellten S-Bahn erhebliche Beschädigungen fest. Unbekannte hatten hier die Notentriegelung betätigt und sich vermutlich so Zutritt zu der S-Bahn verschafft. In der Bahn betätigt die Unbekannten fünf Notbremsen, entleerten Feuerlöscher und zerstörten Windfangscheiben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des besonders schweren Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch. Die Einsatzkräfte sicherten Videodaten und diverse Spuren. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten oder zur Identität der Täter machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin