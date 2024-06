Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Rheine (ots)

Am Donnerstag (27.06.) kam es gegen 17.45 Uhr auf der Kreuzung Münsterlanddamm / Am Spieker zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 36-jährige Rheineneserin fuhr mit ihrem Seat Leon auf dem Münsterlanddamm aus Mesum kommend in Fahrtrichtung Rheine. Vor ihr fuhr ein 26-jähriger Rheinenser mit einem Skoda Octavia. Dieser wollte dann nach links in die Straße "Am Spieker" abbiegen. Dort bremste er seinen Wagen ab, weil ihm aus Richtung Rheine noch Fahrzeuge entgegenkamen. Dies erkannte die 36-Jährige nach ersten Ermittlungen offenbar zu spät und fuhr auf den Skoda auf.

Die 36-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Skoda Octavia blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 15.000 Euro.

Der Münsterlanddamm war während der Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell