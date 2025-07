Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Großer Einsatz in der Innenstadt von Oldenburg

Oldenburg (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes befanden sich seit den Abendstunden des gestrigen Tages bis zum heutigen Nachmittag im Bereich der 91er-Straße in einem Rettungseinsatz.

Auf dem Dach eines dort befindlichen Hochhauses hielt sich eine männliche Person auf, die sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und ankündigte vom Dach springen zu wollen. Ein Großaufgebot der Polizei und Rettungskräfte versuchte über mehrere Stunden mit allen Mitteln, einen möglichen Sprung von dem Dach des Hochhauses zu verhindern und somit das Leben des Mannes zu retten. Der Grund für den langanhaltenden Einsatz waren Äußerungen des Mannes, der damit drohte vom Dach zu springen, sobald Einsatzkräfte sich ihm nähern oder andere Rettungsmaßnahmen getroffen werden. Aufgrund dessen kamen speziell geschulte Polizeikräfte zum Einsatz, die den Kontakt zur Person aufnahmen.

Alle Bemühungen, den Mann von dem Sprung abzuhalten, scheiterten letztendlich zum Nachmittag des heutigen Tages, so dass der Mann gegen 14:45 Uhr vom Dach des Hochhauses sprang und sich schwer verletzte. Die medizinische Versorgung wurde umgehend von den vor Ort befindlichen Rettungskräften übernommen. Der Mann befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. Zum Gesundheitszustand können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Während des Einsatzes kam es in dem Bereich zu Sperrungen, die am heutigen Nachmittag nach Beendigung der Maßnahmen aufgehoben werden konnten.

