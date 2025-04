Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall auf der Nußallee: Vorangegangene Streitigkeiten wohl Auslöser; Hausfassade beschädigt ; Radfahrer leistete Widerstand: Ermittlungen eingeleitet und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verkehrsschild umgefahren: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Ein Verkehrsschild, dass im Kinzigheimer Weg stand, wurde am Freitag durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Vermutlich bog dieser verbotswidrig vom Kinzigheimer Weg nach rechts in den Hafenplatz ein und übersah hierbei das Verkehrsschild, wodurch am Schild ein Schaden von 750 Euro entstand. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Hanau I bitten unter der Rufnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

2. Unfall auf der Nußallee: Vorangegangene Streitigkeiten wohl Auslöser - Hanau

(fg) Am Sonntagabend, gegen 22.15 Uhr, ereignete sich auf der Nußallee ein Unfallgeschehen, bei dem ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand; verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wie sich kurz darauf herausstellte, soll ein 35-Jähriger absichtlich in den Wagen eines 20-Jährigen gefahren sein. Vorausgegangen waren nach bisherigen Erkenntnissen bislang unbekannte Streitigkeiten zwischen beiden Männern. Der 20-Jährige zeigte den Vorfall anschließend bei der Polizei an. Ermittelt wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die das Unfallgeschehen auf der Nußallee beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache der Polizeistation Hanau I.

3. Wer hat die Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Kellerabteil gestohlen? Hanau - Großauheim

(cb) Wer hat die Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Landstraße (einstellige Hausnummern) gestohlen? Dieser Frage gehen die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau nach. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen Unbekannte zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 18 Uhr, das Kellerabteil auf und nahmen aus diesem verschiedene Werkzeuge sowie mehrere Bauschrauber, Bohrhammer, Fließenschneider, Winkelschleifer sowie eine Pressmaschine mit. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

4. Hausfassade beschädigt - Rodenbach

(cb) Das Eheleute sich streiten, soll vorkommen, doch das bei einem solchen Streit die Hausfassade beschädigt wird, sollte allerdings nicht passieren. Ein Ehepaar aus der Auheimer Straße hatte am Samstagabend wohl Streit. In der Folge soll die wütende 33-jährige Ehefrau Kleider des Gatten aus dem Fenster geschmissen und mutmaßlich in Brand gesteckt haben. Das dadurch entstandene Feuer griff auf die Hausfassade über und beschädigte das Fenster einer Kellerwohnung, wodurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

5. Radfahrer leistete Widerstand: Ermittlungen eingeleitet - Bad Orb

(fg) Er war offensichtlich alkoholisiert mit seinem Rad unterwegs, weshalb eine Streifenbesatzung am Samstagabend einen 46-Jährigen in der Sauerstraße ansprach und im weiteren Verlauf wegen Anzeichen einer Alkoholisierung darum bat, sein mitgeführtes Rad zu schieben. Daraufhin soll der Mann aus Bad Orb aggressiv reagiert und sich auf sein Mountainbike gesetzt haben; anschließend radelte er davon. Aufgrund dessen folgte die Streife dem Mann und konnte diesen kurz nach 20 Uhr stellen. Im Zuge der darauffolgenden Festnahme habe der Bad Orber massiven Widerstand geleistet. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Zudem musste der 46-Jährige eine Blutprobe abgeben; die weiteren Ermittlungen dauern indes an.

Offenbach, 28.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell