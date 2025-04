Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Spiegelgläser und Außenspiegel gestohlen: Unbekannte flohen in Sprinter; Täter hatten Eisenstange dabei: Wer hat etwas gesehen? ; G-Klasse gestohlen: Zeugensuche! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Spiegelgläser und Außenspiegel gestohlen: Unbekannte flohen in Sprinter - Obertshausen / Offenbach

(fg) Auf die Spiegelgläser oder die kompletten Außenspiegel hatten es unbekannte Fahrzeugteile-Diebe in der Nacht zum Sonntag in Obertshausen und Offenbach abgesehen; das Fachkommissariat, das sich mit derartigen Diebstählen beschäftigt, hat nun die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. So hatten es die Unbekannten auf die Spiegelgläser eines Lamborghini Urus abgesehen. Die Fahrzeugteile wurden am Sonntagmorgen, gegen 3.10 Uhr, in der Offenbacher Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern abmontiert. Anschließend seien die beiden Täter, die an diesem Wagen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachten, in einem weißen Sprinter davongefahren. In der Offenbacher Straße wurden zudem die Spiegelgläser eines Mercedes AMG und eines Land Rover Discovery Sport entwendet. Außerdem waren die Diebe in der August-Bebel-Straße, der Stresemannstraße, der Dr. Bruder-Straße und der Münchener Straße zugange. In Offenbach fertigte die Polizei bislang mindestens 13 Strafanzeigen wegen ähnlich gelagerter Fälle. An einem Porsche Macan in der Wilhelm-Busch-Straße wurden die Spiegelgläser herausgebaut, während an einem Mercedes CLS in der Straße "Am Wiesengrund" die kompletten Außenspiegel geklaut wurden. In Offenbach schlugen die Diebe zudem in den Straßen "An der roten Warte" und "Am Klingenrain" zu. Der in Obertshausen und Offenbach entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Parkrempler: schwarzer Touran beschädigt - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Samstag, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen VW Touran beschädigte. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen Touran mit OF-Kennzeichen am Samstag, gegen 10.55 Uhr, auf einem Parkplatz im "Parkhaus Süd Isenburgzentrum" in der Hermesstraße (einstellige Hausnummern) ab. Bei seiner Rückkehr gegen 12.45 Uhr musste er Kratzer und Dellen an der Fahrertür feststellen. Die Polizei in Neu-Isenburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06102 2902-0 entgegen.

3. G-Klasse gestohlen: Zeugensuche! - Dreieich / Offenthal

(fg) Ein Unbekannter im Alter von 20 bis 30 Jahren und einer Größe von 1,70 bis 1,75 Metern entwendete am Samstagmorgen einen im Götzenhainer Weg im Bereich der 10er-Hausnummern geparkten Mercedes. Der schwarze G63 AMG mit OF-Kennzeichenschildern und der Ziffernfolge 6363 stand unter einem Carport. Nach bisherigen Erkenntnissen fand der Diebstahl des hochwertigen Autos gegen 1.15 Uhr statt. Der mit einem hellgrauen Jogginganzug bekleidete Täter öffnete den Wagen auf bislang unbekannte Art und Weise, überwand anschließend die elektronische Wegfahrsperre und machte sich davon. Die Kriminalpolizei hat die G-Klasse umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Wagens geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Zigarettenautomat aufgehebelt: Zigaretten, Kondome und Bargeld geklaut - Langen

(cb) Unbekannte haben am Sonntag, zwischen 0.35 Uhr und 6 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf geflext und klauten aus diesem anschließend Zigaretten, Kondome und Bargeld. Der angegangene Automat war auf dem frei zugänglichen Gelände einer Bowlingbahn in der Robert-Bosch-Straße (einstellige Hausnummern) aufgestellt. Derzeit können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Um Zeugenhinweise bittet die ermittelnde Polizei in Langen unter Rufnummer 06103 9030-0.

5. Täter hatten Eisenstange dabei: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(fg) Zwei Unbekannte raubten am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Riegelsbach" (10er-Hausnummern) einen 15-Jährigen aus und nahmen unter anderem sein Handy sowie seine Geldbörse mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche gemeinsam mit seiner Begleiterin gegen 15.30 Uhr unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von den beiden Unbekannten angesprochen und mit einer vorgehaltenen Eisenstange bedroht wurde. Einer der beiden schlug dem Jugendlichen aus Rodgau zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht, ehe der Täter ihn in den "Schwitzkasten" nahm. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte die Taschen durchsucht und die mitgeführten Wertgegenstände entwendet. Der Kriminalpolizei, die wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt, liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

Täter 1:

- führte Eisenstange mit - etwa 1,73 Meter groß, Drei-Tage-Bart, dunkle Haare und schlanke Statur - hatte ein Kurzarm-Trikot von Barcelona an - trug gelbe Brille, eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe - Strickmütze auf dem Kopf

Täter 2:

- etwa 1,75 Meter groß und schlanke Statur - trug eine graue Kapuzenjacke und Jeans

Nach der Anzeigenaufnahme konnte das zuvor entwendete Handy geortet und mithilfe eines Diensthundes in Tatortnähe zwecks Spurensicherungsmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kripo sucht nun Zeugen des Angriffs und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Umhängetasche am Bahnhof vergessen: Mann rennt auf Bahngleisen zur letzten Haltestelle zurück - Hainburg-Hainstadt / Seligenstadt

(lei) Keine gute Idee war das Vorhaben eines Mannes, der am Sonntagmorgen in den Besam Sonntagnachmittag wieder in den Besitz seiner vergessenen Umhängetasche kommen wollte. Der 39-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit dem Zug von Hainstadt nach Seligenstadt unterwegs, als er bemerkte, dass er seine Tasche wohl am Bahnhof in Hainstadt vergessen hatte. Er stieg am Bahnhof in Seligenstadt aus und lief kurzerhand schnellen Schrittes auf den Gleisen zurück in Richtung Bahnhof Hainstadt, in der Hoffnung, seine Tasche dort schnellstmöglich wieder zu finden. Zeugen verständigten die Polizei über diese Situation, die den 39-Jährigen dann nach mehreren zurückgelegten Kilometern etwa auf halber Strecke aufgreifen konnte und von den Gleisen runterholte. Der Zugverkehr auf dem eingleisigen Abschnitt musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Beamten, die ihn über seine unzulässige und gefährliche "Tour" eindringlich aufklärten, fuhren ihn anschließend zum Bahnhof nach Hainstadt, doch die Umhängetasche war nicht mehr da. Da der Gegenstand möglicherweise beim Fundbüro abgegeben wurde, dürfte der nächste Gang des Offenbachers der zum Fundbüro sein.

7. Urne gestohlen: Zeugen gesucht! - Klein-Welzheim

(fg) Unbekannte haben bereits Mitte Februar eine Urne aus der Urnenwand vom Friedhofsgelände in der Mainflinger Straße gestohlen, weshalb die Ermittler nach wie vor nach Zeugen suchen. Die Platte, welche zum Verschließen der Urnengrabkammer dient, wurde für den Diebstahl ab- und anschließend wieder anmontiert. Weshalb es zum Diebstahl der Urne kam, ist bislang völlig unklar. Die Ermittlungen werden wegen Diebstahl und Störung der Totenruhe geführt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 28.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell