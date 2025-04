Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto weg und doch nicht... - Seligenstadt

Seligenstadt (ots)

(lei) Unter die Rubrik "Wie konnte das denn passieren?" dürfte eine Geschichte fallen, die am frühen Samstagabend ihren Ausgangspunkt in einem Discounter in Seligenstadt genommen hatte: Ein Mann war dort einkaufen - so weit, so gut. Nachdem er seine Besorgungen getätigt hatte, das Geschäft verließ und zurück auf dem Parkplatz kam - oh Schreck, mein Auto ist weg! Und alles darin, auch das Handy.

Der Verdacht: Es ist gestohlen, denn der Mann konnte seinen Fahrzeugschlüssel nicht auffinden, den er sicher glaubte, eben noch in der Jackentasche gehabt zu haben. Die Idee: Die Polizei informieren, die dann auch kam und die Anzeige sowie die Fahndung nach dem Wagen aufnahm. Das kuriose Happy End: Eine gute Stunde später, als er wieder zu Hause war, teilte der Mann der Polizei mit, dass sein Auto nie weg war. Er sei mit dem Fahrrad einkaufen gewesen, das hätte er ganz vergessen, so die ihm sichtlich unangenehme Aussage, die er mit einem großen "Sorry" gegenüber den Beamten kommentierte. Diese wiederum nahmen es entspannt, immerhin konnten sie die Suche nach dem Fahrzeug umgehend einstellen, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass dieses tatsächlich bei dem Mann mittleren Alters vor der Tür stand. Warum ihm sein Fortbewegungsmittel kurzzeitig entfallen war, darauf konnte er sich selbst keinen Reim bilden. Das Fazit: Fall geklärt. Kann ja mal passieren...:)

Offenbach, 28.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

