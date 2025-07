Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Kraftfahrzeugrennen mit anschließender Flucht vor der Polizei-Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

Am Samstag gegen 22:30 Uhr kam es, beginnend auf der Staulinie zu einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Im weiteren Verlauf befuhren die beiden Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit, die Huntestraße, den Schloßwall und den Theaterwall. Dabei wurden mehrfach, ohne Vorankündigung, die Fahrspuren gewechselt und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, teilweise unter Nutzung der Busspuren, überholt. Aufgrund des Fahrverhaltens schalteten die Beamten der Funkstreifenwagenbesatzung sowohl Blaulicht, als auch Martinshorn ein. Im Bereich des Julius-Mosen-Platzes bog ein Pkw ab in die Ofener Straße, während der zweite Pkw seine Fahrt über den Heiligengeistwall fortsetzte. Die Funkstreifenwagenbesatzung folgte dem nun flüchtenden Pkw über die Ofener Straße, den Friedensplatz, die Marienstraße und den Steinweg. Dabei wurden teilweise Geschwindigkeiten von über 100 km/h von dem Flüchtenden gefahren. In der Margaretenstraße konnte der Pkw durch die Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des männlichen Fahrers sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden. (798936)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell