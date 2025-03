Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (25.03.), gegen 9:20 Uhr, versuchte die Fahrerin eines Mitsubishi vorwärts vor dem Bankgebäude in der Bahnhofsstraße 16 zu parken. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Auto und fuhr über den dort befindlichen Gehweg auf den barrierefreien Zugang zum Gebäude und beschädigte die dort befindliche Betonpalisade, das Edelstahlgeländer sowie den im Eingangsbereich befindlichen Fahrradständer. Ein dort abgestelltes Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 19.150 Euro.

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Eschenrod. Am Montag (24.03.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW Mini die Bundesstraße von Eschenrod herkommend in Richtung Schotten und wollte nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Busenborn abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang verlor der 18-jährige Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal in den dortigen Straßengraben. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 5.000 EUR

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell