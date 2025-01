Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Unfallflucht werden Zeugen und das unfallverursachende Kind gesucht

Schwerte (ots)

Am Dienstag, 28.01.2025, kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schwerte.

Eine 63-jährige Schwerterin war mit ihrem Fahrrad auf der Schützenstraße in Richtung Bethunestraße/Ostenstraße unterwegs, als ihr in Höhe der Fußgängerampel in Richtung Ostenstraße ein kleines Kind vor das Fahrrad lief.

Daraufhin stürzte die Fahrradfahrerin und schwerverletzt kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kind war weiter in Richtung Ostenstraße gegangen. Zuvor hatte es sich nach dem Vorfall bei der Frau entschuldigt.

Das flüchtige Kind, das vielleicht sogar selbst bei dem Unfall verletzt wurde, wird folgendermaßen beschrieben:

- Männlich - Ca. 6-7 Jahre alt

Weitere Zeugen oder auch das Kind bzw. die Eltern wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell