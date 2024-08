Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs - Unbekannte bestehlen Seniorin (08.08.2024)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen sind erneut falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs gewesen. Gegen 10 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines Wohnhauses in der Wollmatinger Straße. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus der die Leitungen überprüfen müsse, da es im Taborweg Probleme mit der Wasserleitung gebe. Nachdem ihn die Seniorin daraufhin herein ließ forderte er sie auf, ihn in den Keller zu begleiten. Durch die nicht geschlossene Haustür tauchte einige Minuten später ein zweiter unbekannter Mann im Keller auf, der sich als Arbeitskollege ausgab. Anschließend verließen beide die Wohnung. Erst danach stellte die Frau fest, dass das zuvor verschlossene Wohnzimmerfenster offenstand und aus ihrem auf dem Tisch liegenden Geldbeutel mehrere hundert Euro Bargeld fehlten.

Zu den beiden Männern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 40 Jahre alt waren und Arbeitskleidung trugen.

Zeugen, denen die beiden Männer am Donnerstagmorgen ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten.

Lassen sie keine Fremden in die Wohnung!

Lassen Sie sich einen Dienstausweis oder Mitarbeiterausweis zeigen - schließen Sie anschließend die Tür und halten vor Einlass telefonisch Rücksprache mit der angeblichen Firma oder dem Unternehmen - suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst raus - lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen!

Halten Sie zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell