Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Baggerlöffel entwendet - Holzscheite angekokelt - Zeugen gesucht

Vogelsberg (ots)

Baggerlöffel entwendet

Alsfeld. Am Mittwoch (26.03.) entwendeten unbekannte Täter in der Hersfelder Straße einen Baggerlöffel von einer Baustelle. Der Wert beträgt ungefähr 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Holzscheite angekokelt - Zeugen gesucht

Lautertal. Am frühen Donnerstagmorgen (27.03.), gegen 01.30 Uhr, kokelten Unbekannte in einem Garten in der Eichelhainer Straße Holzscheite an und flüchteten anschließend unerkannt. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das angekokelte Holz rechtzeitig und konnte durch schnelles Eingreifen eventuell Schlimmeres verhindern. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

