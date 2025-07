Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Polizei und Stadt führen Testkäufe durch

Testkäufe mit der Zielrichtung Jugendschutz haben Beamte des Polizeipostens Bad Waldsee am Mittwochnachmittag zusammen mit der Stadt Bad Waldsee durchgeführt. Dabei gelang es einer minderjährigen Käuferin in insgesamt vier Geschäften, branntweinhaltige Spirituosen zu erwerben. Die verantwortlichen Verkäufer müssen nun mit einer Anzeige und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. In weiteren fünf Einkaufsläden erhielt die Jugendliche nach einer Ausweiskontrolle die Waren nicht.

Isny

Fahrerflucht

Im einem Parkhaus im Göckelmannweg hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch einen BMW angefahren und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei geht anhand weißer Farbantragungen an der rechten Fahrzeugseite davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 10 Uhr und 13.45 Uhr ereignet haben dürfte, mögen sich beim Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 melden.

Isny

Frau verliert fünfstelligen Euro-Betrag an Betrüger

Rund 70.000 Euro hat eine 69-jährige Frau in den letzten Wochen an Betrüger verloren. Die Seniorin wurde auf eine augenscheinlich lukrative Geldanlagemöglichkeit im Internet aufmerksam und investierte zunächst 200 Euro. Auf einem fingierten Kontoauszug wuchs der investierte Betrag innerhalb kürzester Zeit auf über 60.000 Euro an. Als sich die 69-Jährige den Betrag auszahlen lassen wollte, überzeugten die angeblichen Finanzagenten sie, ein Konto zu eröffnen und darauf Geld einzuzahlen. Im weiteren Verlauf wurde die Frau erneut dazu aufgefordert, einen weiteren fünfstelligen Euro-Betrag wegen angeblicher Steuern zu überweisen. Zudem brachten die Betrüger die Seniorin dazu, einen Kredit im fünfstelligen Euro-Bereich aufzunehmen. Die 69-Jährige überwies in der Folge weitere Geldbeträge im Glauben, dass ihr der versprochene Betrag noch ausgezahlt wird. Erst als dies nicht erfolgte, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Die Beamten warnen erneut vor unseriösen Geldanlagen, die im Internet und in den sozialen Medien beworben werden. Im Landkreis Ravensburg wandten sich in jüngster Zeit mehrere Betrugsopfer an die Polizei, da sie auf die gleiche Weise ihr Erspartes verloren haben. Bedenken Sie stets: niemand hat Geld zu verschenken! Seien Sie daher äußerst misstrauisch bei angeblich traumhaften Renditen und vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein und nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen. Weitere Informationen zu diesen und ähnlichen Betrugsmaschen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Isny

Fahrzeug landet auf Dach - Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 19-Jährigen zu, der am Mittwochmorgen kurz nach 5 Uhr an der Kreuzung der Lindauer mit der Karl-Wilhelm-Heck-Straße mit einem Fahrzeug auf dem Dach gelandet ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 19-Jährige mit dem Opel von der Karl-Wilhelm-Heck-Straße in Richtung Lindauer Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte wenig später mit dem dortigen Ampelmast. Dieser knickte um, der Opel stellte sich durch die wuchtige Kollision auf und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige blieb offenbar unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Kißlegg fest, dass der Unfallverursacher augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem den Wagen einer Mitbewohnerin unerlaubt in Gebrauch genommen hatte. Der 19-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ein Abschleppunternehmen lud den Opel, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, auf. Der Sachschaden an der Lichtzeichenanlage ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Leutkirch

38-Jähriger erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Ein 38-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 9 Uhr in der Wangener Straße schwer verletzt worden. Der Mann war als Angestellter eines Müllentsorgers damit beschäftigt, Mülleimer zu leeren. Dazu verließ er an der Zufahrt einer Tankstelle die Trittfläche am Heck des Müllfahrzeugs, als er von einem 84-jährigen Opel-Lenker, der die Wangener Straße befuhr, mit dessen Außenspiegel erfasst wurde. Der 38-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden am Opel wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft, ob unter anderem auch arbeitssicherheitsrelevante Vorschriften verletzt wurden.

Leutkirch

GPS-Sender von Traktoren gestohlen

Zwei GPS-Sender haben Unbekannte zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, auf einem Hof eines Lohnunternehmens im Heidweg von Traktoren abmontiert und gestohlen. Bei den entwendeten GPS-Systemen handelt es sich um das Modell "Star Fire 6000". Die Täter richteten einen Diebstahlschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Opferstockdieb in nahezu allen Ortschaften zugange

Einem unbekannten Täter gelang es im vergangenen Monat gleich in mehreren Kirchen, das gespendete Geld aus den jeweiligen Opferstöcken zu stehlen. Dies wurde bei einer Leerung der Opferkassen durch einen Kirchenpfleger am vergangenen Mittwoch festgestellt. Von den Opferstockdiebstählen betroffen sind die Kirchen in Unterschwarzach, Eggmannsried, Haidgau, Seibranz, Dietmanns und Arnach. Ebenfalls Opfergeld gestohlen wurde aus der Stadtkirche "St. Verena", aus der Wallfahrtskirche Gottesberg, aus der Schlosskapelle sowie aus der Kapelle in Gospoldshofen. Wieviel Geld der Dieb erbeutete, ist noch unklar. Auch im letzten Jahr ereigneten sich Opferstockdiebstähle in gleichem Ausmaß. Zeugen, die Hinweise auf Tathergang oder Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Bad Wurzach

Pfosten beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gegen einen Pfosten mit Beleuchtung ist ein Fahrzeuglenker zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag in der Marktstraße gefahren und anschließend geflüchtet. Zeugenangaben zufolge hat mutmaßlich ein Baustellenfahrzeug, das mit drei Männern besetzt war, am Dienstag kurz vor 15 Uhr in der Marktstraße gewendet und beim Rückwärtsfahren den Pfosten aus der Halterung gerissen, welcher dann auf dem Boden lag. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhr das Fahrzeug weiter. Die Beleuchtung des Pfostens blieb funktionsfähig, trotzdem entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Lenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 bei den Ermittlern zu melden.

