Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Polizei ermittelt weitere Verdächtige nach Vandalismus-Taten

Der Polizeiposten Bad Waldsee hat zwei weitere Tatverdächtige ermittelt, die in der Nacht von Samstag, 24.05., auf Sonntag, 25.05.2025 zusammen mit drei weiteren Tätern offenbar in blinder Zerstörungswut im Bereich des Stadtsees unterwegs waren (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6042669; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6043631). Auf alle fünf Vandalen kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung zu.

Aulendorf

Streit am Kassenband endet mit Kopfstoß

Ein zunächst verbaler Streit in einem Supermarkt in der Poststraße ist am Donnerstagabend eskaliert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gerieten zwei Männer im Alter von 38 und 35 Jahren darüber in Streit, dass eine Frau den Platz am ansonsten freien Kassenband nicht freigab und die Kunden ihre Waren nicht auflegen konnten. Im Zuge der Auseinandersetzung verpasste der 35-Jährige seinem Kontrahenten schließlich einen Kopfstoß, wodurch dieser Gesichtsverletzungen erlitt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Königseggwald

Lkw streift Auto beim Überholen

Beim Überholen ein Auto gestreift hat ein 44-jähriger Klein-Lkw-Lenker am Mittwoch kurz nach 17 Uhr auf der L 288 in Richtung Königseggwald. Dieser wollte einen vor ihm fahrenden 54-jährigen Dacia-Fahrer überholen. Während des Überholvorgangs streiften sich die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Noch unklar ist, welcher der beiden Fahrzeuglenker auf die Fahrspur des anderen gelangt ist, weshalb der Polizeiposten Altshausen etwaige Zeugen bittet, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Kißlegg

Schwelbrand löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Ein Schwelbrand in einer Bäckerei in der Herrenstraße hat am frühen Freitagmorgen einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mitarbeiter der Bäckerei waren gegen 3.30 Uhr auf starken Brandgeruch aufmerksam geworden. Offenbar war es in einem Luftkanal zu einem Schwelbrand gekommen, der für eine starke Hitzeentwicklung sorgte. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, konnte keine Flammen mehr feststellen. Ein Elektriker überprüfte im Anschluss die entsprechende Anlage. Ob Sachschaden entstand, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Leutkirch

Polizei bittet um Hinweise zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf der K 8030 zwischen Reichenhofen und Heggelbach ereignet hat, sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten und bittet um Hinweise. Eine 69-jährige GMC-Lenkerin war in Richtung Heggelbach unterwegs, als ihr auf der schmalen Straße ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem SUV entgegenkam. Die Seniorin befürchtete eine Kollision, wich aus und rutschte dabei in den dortigen Entwässerungsgraben. An ihrem Wagen entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Reichenhofen fort. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu dem Fahrer des SUV.

Leutkirch

Beleidigung in Auto geritzt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr ein in der Garage parkendes Auto in der Straße "Alpenblick" beschädigt. Der Täter kratzte in die Motorhaube beleidigende Worte ein und richtete dadurch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Die Polizei geht ersten Hinweisen auf den Unbekannten nach und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Aitrach

Bauwagen angezündet

Brandstifter haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen Bauwagen in der Illerstraße angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte den brennenden Bauwagen, an dem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Zudem versuchten mutmaßlich dieselben Täter, auch den Bauwagen des Waldkindergartens, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, anzuzünden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Brandstiftung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell