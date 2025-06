Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Transportern gestohlen++Radfahrer stürzt bei Unfall++Vorfahrt vom Gegenverkehr missachtet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Transportern gestohlen+ Achim. Aus zwei geparkten Transportern in der Straße Carl-Friedrich-Wilhelm-Borgward entwendeten bislang unbekannte Täter am Wochenende diverses Werkzeug. In der Zeit von Freitagabend bis Dienstagmorgen öffneten sie auf bislang unbekannte Weise die Fahrzeuge und gelangten so an ihr Diebesgut. Hinweise zu der Tat können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer stürzt bei Unfall+ Ritterhude. An der Kreuzung der Berliner Straße zur Straße Am Großen Geeren kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-Jähriger auf einem Pedelec leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Fahrer eines Kia hielt zunächst an der Kreuzung auf der Berliner Straße an, um den von links kommenden bevorrechtigten Radfahrer passieren zu lassen. Ersten Informationen zufolge dachte er irrtümlich, dass der 72-Jährige nach rechts abbiegen würde und fuhr wieder an. Der 72-Jährige konnte mit einer Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte in der Folge jedoch und verletzte sich leicht.

+Vorfahrt vom Gegenverkehr missachtet+ Ritterhude. Ein 30-jähriger Fahrer eines BMW verletzte sich am Dienstag, gegen 22:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Bisherigen Informationen zufolge wollte der 30-Jährige von B74 nach links auf die Bremer Landstraße in Richtung Marßel abbiegen. Er übersah dabei den entgegenkommenden Ford eines 42-Jährigen, welcher die B74 in Richtung Osterholz befuhr. In der Folge stießen die Fahrzeuge in Höhe der Einmündung zusammen und waren beide anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell