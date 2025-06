Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bargeld aus Geschäft gestohlen++Einbruch in Arztpraxis++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Krad beim Wenden übersehen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bargeld aus Geschäft gestohlen+ Verden. In der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag 08:30 Uhr kam es im Stadtzentrum in der Eitzer Straße zu einem Einbruch in ein orthopädisches Schuhgeschäft. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten anschließend das Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Einbruch in Arztpraxis+ Verden. Am Wochenende, zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 07:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße Lugenstein ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang in die Praxis und durchsuchten die Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise haben oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+ Dörverden. Bei einem Verkehrsunfall auf der B215 im Ortsteil Drübber wurden am Montagabend zwei Fahrer leicht verletzt. Gegen 21:10 Uhr wollte ein 34-jähriger Fahrer eines VW von der B215 in Richtung Dörverden nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei bemerkte er den von hinten kommenden 38-jährigen Fahrer eines Mercedes nicht, welcher sich bereit im Überholvorgang befand. Die Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Beide Männer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Krad beim Wenden übersehen+ Ritterhude. Am Bahnübergang in der Fergersbergerstraße kam es am Montagabend, gegen 19:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes stand in einer Fahrzeugschlange vor dem Bahnübergang und entschloss sich, zu wenden. Als er aus der Schlange ausschwenkte, übersah er einen 59-jährigen Motorradfahrer, welcher an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Der 59-Jährige konnte mit einer Notbremsung einen Zusammenstoß zwar verhindern, stürzte jedoch in der Folge. Er blieb dabei unverletzt, an dem Motorrad entstand jedoch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell