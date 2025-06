Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 21.06.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Verfolgungsrennen in Walle - Polizei sucht Zeugen

Verden. Ein Verfolgungsrennen mit der Polizei lieferte sich ein Motorroller am Freitagabend gegen 18:00 Uhr in der Ortschaft Walle. Der 16jährige Fahrer eines illegal hochgetunten Kleinkraftrades und sein gleichaltrigen Beifahrer entzogen sich in der Waller Heerstraße einer Kontrolle und rasten mit über 80 km/h und höchstriskantem Fahrverhalten durch das Wohngebiet, während sie von einer Streife der Verdener Polizei mit Sondersignalen verfolgt wurden. An der Einmündung Waller Heerstraße mit der Straße "Achtern Hoff" kam es beinahe zu einem Unfall, als der Rollerfahrer die Vorfahrt eines Pkw missachtete und fast von diesem erfasst wurde. Die Flucht der beiden 16jährigen ging aber noch weiter in die Alte Holtumer Straße, an deren Ende eine Durchfahrtsperre ist. In einer Verschwenkung verbremste sich der Fahrer und kam so zu Fall. Die beiden Jugendlichen konnten vor Ort gestellt werden. Den Motorroller, an dem ein ungültiges Versicherungskennzeichen montiert war, beschlagnahmten die Beamten. Nach einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnte der beschuldigte Jugendliche nach Hause gehen. Es wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegalem Fahrzeugrennen eingeleitet. Dazu sucht die Polizei noch Zeugen, insbesondere den Fahrer des schwarzen Audi, mit dem es fast zum Unfall kam. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Rauschfahrt unterbunden

Verden. Am späten Freitagabend fiel Beamten der Polizei Verden in der Max-Planck-Straße ein VW Passat auf, den die Beamten auf der Eitzer Straße kontrollierten. Beim Fahrer wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille und zudem war ein Drogenvortest positiv auf mehrere Substanzen. Daher wurde durch die Beamten ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des 38jährigen Verdeners nach einer Blutprobe sichergestellt.

Missglückter Automatenaufbruch

Thedinghausen. Am frühen Freitagmorgen versuchte ein 22jähriger aus Schwarme in der Braunschweiger Straße Waren aus einem Snackautomaten zu stehlen. Der Eigentümer des Automaten wurde hierauf aufmerksam und konnte den Dieb nach kurzer Flucht ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Drei Motorräder gestohlen

Blender. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von einem Grundstück In der Marsch in Blender drei Motorräder im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Geschädigten hatten den Verlust noch gar nicht bemerkt, als von Beamten der Autobahnpolizei auf der A2 in Sachsen-Anhalt bereits ein verdächtiger Transporter kontrolliert und das Diebesgut auf der Ladefläche entdeckt und sichergestellt wurde. So kann ein Teil der Beute an die Geschädigten zurückgegeben werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorrollerfahrerin

Worpswede. Am Freitagmorgen, gegen 09:48 Uhr, kam es auf der Neu Sankt Jürgener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck befuhr mit seinem VW Lupo die Neu Sankt Jürgener Straße aus Hüttenbusch kommend in Richtung Worpswede. Als er in Höhe der Abzweigung Am Gewerbepark auf die Linksabbiegespur wechselte, übersah er die in gleicher Richtung fahrende, 58jährige Motorrollerfahrerin aus Vollersode. Es kam zum Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die Fahrerin des Motorrollers stützte und schwer mit dem Kopf auf die Straße aufschlug. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt behandelt und anschließend dem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den vorbildlich handelnden Ersthelfern, die den Notruf absetzten, die Unfallstelle absicherten, und die Erstversorgung der Verunfallten übernahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell