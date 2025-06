POL-VER: + Durchsuchungsmaßnahmen in Achim und Langwedel führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln, Geld und Waffen +

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Einbrecher in Kita Ottersberg. Unbekannte Täter sind am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in die Kita an der Straße Im Brooken eingebrochen. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf, um in das Innere der Kita zu gelangen. Nachdem jedoch die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher unerkannt und ohne Beute. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon ...

